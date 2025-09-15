صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آخر سیفٹی پن کے نیچے سوراخ کیوں موجود ہوتا ہے

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)سیفٹی پن کا استعمال تو آپ نے کیا ہوگا مگر بیشتر افراد اس کی ساخت پر غور کرنے کی زحمت نہیں کرتے ، بس ضرورت کے وقت اسے اٹھا کر استعمال کیا اور بس۔۔۔

تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر سیفٹی پن کے نچلے حصے میں سوراخ کیوں ہوتا ہے ؟درحقیقت سیفٹی پن میں ایک نہیں 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک تو اوپر والے حصے میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا نیچے کوائل کے اندر۔ اوپر والے حصے کے سوراخ سے سیفٹی پن پر دباؤ گھٹ جاتا ہے تاکہ آپ پن کو زیادہ آسانی سے کھول اور بند کرسکیں۔یہ سوراخ پن کی تیز نوک کو اوپری حصے کی میٹل شیلڈ میں جانے اور نکلنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے ۔جہاں تک نچلے حصے میں موجود سوراخ کا تعلق ہے ، وہ پن کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے ۔یہ سوراخ اس جگہ ہوتا ہے جہاں یہ کوائل کے سپرنگ کے دباؤ کو کم کرتا ہے ۔اگر یہ سوراخ نہ ہو تو سیفٹی پن اپنی شکل برقرار نہیں رکھ سکتی۔

 

