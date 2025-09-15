30سیکنڈ میں فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنیکا طریقہ
لاہور(نیٹ نیوز)ویسے تو عام طور پر دنیا میں ہر جگہ انڈہ فرائی پین میں تلا جاتا ہے لیکن حال ہی میں لوگ مائیکروویو میں انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ آزما رہے ہیں۔۔۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ یا مائیکروویو-سیف سرونگ ڈش لیں، اسے تھوڑا تیل سے گریس کرلیں۔ انڈہ توڑ کر ڈش میں رکھ دیں اور اس میں اگر آپ چاہیں تو نمک، مرچ وغیرہ شامل کرلیں۔ اس کے بعد مائیکروویو کو مکمل پاور پر چلائیں۔ کم سے کم وقت 30 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ سکتا ہے ۔بعض کیسوں میں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ مائیکروویو کی طاقت مختلف ہوتی ہے ، اس لیے کم وقت سے شروعات کرنا بہتر ہے ۔ انڈہ فرائی کرنے کا یہ طریقہ بہت تیز ہے ۔ بس 30 سیکنڈ،یہ وقت فرائی پین میں زیادہ ہوجاتا ہے ۔ اس کے علاوہ کم برتن دھونے کی ضرورت پڑتی ہے ۔