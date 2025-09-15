بھارت:ہسپتال میں گائے ، کتا مریضوں کے بیڈ پر سو گیا
لاہور(نیٹ نیوز)بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع سِدھی کے ایک سرکاری ہسپتال کی ابتر حالت نے سب کو حیران کردیا۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ رامپور نائیکن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے اندر مویشی آزادی سے گھوم رہے ہیں۔۔۔
جبکہ ایک کتا مریضوں کے لیے مختص بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا ہے ، جس سے حفظان صحت اور ہسپتال کے انتظام کے بارے میں سنگین خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔ویڈیوز میں واضح طور پر ہسپتال کا عملہ غائب نظر آتا ہے ہسپتال کی یہ حالت دیکھ کر شہریوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور حکومتی دعوؤں پر سوال اٹھا دئیے ۔مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگرہسپتالوں میں یہ حال رہا تو مریض کہاں جائیں گے اور علاج کیسے ممکن ہو سکے گا۔