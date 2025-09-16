مصالحے دار کھانا کھانے کے حیرت انگیز فوائدسامنے آگئے
لاہور(نیٹ نیوز)ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ مصالحے دار کھانوں اور خاص طور پر مرچ کا باقاعدگی سے استعمال دل کی صحت، میٹابولزم اور۔۔۔
آنتوں کی صحت کیلئے مفید ہے ۔مصالحے دار کھانوں کے فوائد مرچ میں موجود مرکب کیپسیسن میں چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مرچیں کھانے سے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے ۔ 2020ء کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ مرچ کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں ان کی جلد موت کا امکان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں 25 فیصد تک کم ہوتا ہے ۔ مرچوں کے استعمال سے دل کی بیماری، کینسر اور سانس کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔ کیپسیسن جسم میں ایک رسیپٹر کو متحرک کرتا ہے جسے TRPV1 کہا جاتا ہے جبکہ کیپسیسن جسم میں کیلوریز اور بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے ۔