سپیس ایکس کا 300 انٹرنیٹ سیٹلائٹس تعیناتی کا مشن مکمل

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز) سپیس ایکس نے اپنا 300 واں اسٹارلنک سیٹلائٹ کی خلا میں تعیناتی کا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ،آخری مشن فیلکن 9 راکٹ کے ذریعہ انجام دیا گیا۔۔۔

، اس پر 24 سٹارلنک سیٹلائٹس کو نچلے زمینی مدار میں بھیجا گیا۔ یہ سب سے نیا لانچ ہے جس سے سٹارلنک کنسٹلیشن مزید مضبوط ہوئی ہے ۔ اس سے سٹارلنک نیٹ ورک کے ذریعے مزید بین الاقوامی انٹرنیٹ رسائی کی گنجائش بڑھے گی، خاص طور پر ان علاقوں کیلئے جہاں زمینی انٹرنیٹ سہولیات کم ہیں۔سپیس ایکس کی لانچ فریکوئنسی اور رییوزیبل راکٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے سیٹلائٹ ڈیپلائمنٹ کے اخراجات اور وقت دونوں کم ہو رہے ہیں۔مزید برآں سیٹلائٹس کی تعداد بڑھنے سے سروس پرلوڈ کے مسائل کم ہونگے اور صارفین کو بہتر بینڈوتھ اور کم تاخیر انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی۔

 

