’آنکھ کے اندر دانت‘ لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی

  • عجائب دنیا
'آنکھ کے اندر دانت' لگوانے سے شہری کی بینائی واپس آگئی

ٹورنٹو(نیٹ نیوز)34سالہ کینیڈین شہری برینٹ چیپمین کی بینائی ‘آنکھ میں دانت’ کی سرجری سے واپس آگئی۔برینٹ نے 13 سال کی عمر میں بینائی کھو دی تھی۔۔۔

 جب انہوں نے Ibuprofen دوا استعمال کی۔ وہ تقریباً 20 سال یا اس سے زائد عرصے تک نابینا رہے اور اس دوران مختلف طریقے آزما گئے مگر اثر نہیں ہوا۔بعد ازاں وینکوور، کینیڈا میں ڈاکٹر گریگ ملونی نے ان کی osteo-odonto -keratoprosthesis کے نام سے جانے جانی والی پیچیدہ سرجری کی۔یہ سرجری دو اہم مراحل پر مشتمل ہے ۔ دانت مع لینز کا یہ جوڑ پہلے گال کے اندر رکھا گیا ۔ آخر میں اسے آنکھ میں نصب کیا گیا جہاں اس سے روشنی آنکھ کی اندرونی حصوں تک پہنچ سکے ۔ برینٹ نے بتدریج بینائی حاصل کی اور رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کی نظر تقریباً 20/30 سے 20/40 تک ہو گئی ہے ۔

 

