سبزیوں میں موجود اجزا کینسر سے لڑنے میں مدد دے سکتے

لاہور(نیٹ نیوز)سبزیوں میں پائے جانے والے کئی ایسے اجزا ہیں جن کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ کینسر کے خلاف لڑنے یا کینسر کا خطرہ کم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔Flavonoids اور Polyphenols پودوں میں عام پائے جانے والے مرکبات ہیں اور۔۔

ان کا کام ہوتا ہے خلیات میں تناؤ کم کرنا، زہریلے مادوں کو کم کرنا، اور خلیات کی حفاظت کرنا ۔یہ رنگدار اجزا ہیں جو گاجر، شملہ مرچ، پتّے دار سبزیاں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ فولیٹ اور بی وٹامنز،سبزیوں میں پائی جانے والی فولیٹ بھی ایک اہم جز ہے جس کی کمی سے ڈی این اے کی مرمت میں خلل پڑ سکتا ہے ، جو کینسر کے خطرے کو بڑھاتا ہے ۔فائبر،سبزیوں کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے ، جو ہاضمہ کی صحت بہتر بناتا ہے ، لہسن کا استعمال معدے کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتا ہے ۔

 

