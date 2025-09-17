صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائجیریا:8ہزار 780کلو جولوف رائس بنانے کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
نائجیریا:8ہزار 780کلو جولوف رائس بنانے کا ریکارڈ

ابوجا(نیٹ نیوز)نائجیریا کی معروف شیف ہلڈا باچی نے ایک اور شاندار ریکارڈ اپنے نام کر لیا، انہوں نے لگوس میں 8 ہزار 780 کلوگرام جولوف رائس تیار کرکے دنیا کا سب سے بڑا جولوف رائس بنانے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔۔۔

گنیز ورلڈ ریکارڈز نے اس کامیابی کی باضابطہ تصدیق کی اور اسے ‘دنیا کی سب سے بڑی نائیجیرین سٹائل ‘جولوف رائس ڈش’ قرار دیا۔باچی نے یہ خوشخبری ایکس پر مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک بار پھر یہ کر دکھایا۔باچی نے تقریباً 5 ٹن باسمتی چاول، 600 کلو پیاز، 750 کلو کھانے کا تیل اور ٹماٹر کی چٹنی میں میرینیٹ کیا ہوا مصالحہ استعمال کیا، جو 20 فٹ چوڑے دیگ نما برتن میں پکایا گیا، اس موقع پر تقریباً 8 ہزار افراد موجود تھے جنہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف واقعات میں 3لڑکیوں کومبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا

رشوت لیکر سیل شدہ کلینک کھولنے پر 4ملازمین پرمقدمہ

ڈکیتی کی نیت سے چھپا ملزم گرفتار، تین ساتھی فرار

ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

پھالیہ:مختلف مقامات سے 17 ہزارتھیلے گندم برآمد ، گودام سیل

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak