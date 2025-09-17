نائجیریا:8ہزار 780کلو جولوف رائس بنانے کا ریکارڈ
ابوجا(نیٹ نیوز)نائجیریا کی معروف شیف ہلڈا باچی نے ایک اور شاندار ریکارڈ اپنے نام کر لیا، انہوں نے لگوس میں 8 ہزار 780 کلوگرام جولوف رائس تیار کرکے دنیا کا سب سے بڑا جولوف رائس بنانے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔۔۔
گنیز ورلڈ ریکارڈز نے اس کامیابی کی باضابطہ تصدیق کی اور اسے ‘دنیا کی سب سے بڑی نائیجیرین سٹائل ‘جولوف رائس ڈش’ قرار دیا۔باچی نے یہ خوشخبری ایکس پر مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک بار پھر یہ کر دکھایا۔باچی نے تقریباً 5 ٹن باسمتی چاول، 600 کلو پیاز، 750 کلو کھانے کا تیل اور ٹماٹر کی چٹنی میں میرینیٹ کیا ہوا مصالحہ استعمال کیا، جو 20 فٹ چوڑے دیگ نما برتن میں پکایا گیا، اس موقع پر تقریباً 8 ہزار افراد موجود تھے جنہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔