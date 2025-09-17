ٹائی ٹینک کے ساتھی جہاز سے صدی بعد اشیا نکال لی گئیں
ایتھنز(نیٹ نیوز)گہرے پانی میں غوطہ لگانے والے ڈائیورز نے ٹائی ٹینک کے ساتھ تیار ہونے والے بحری جہاز ایچ ایم ایچ ایس برٹینیک کے ملبے سے ایک صدی سے زائد عرصے بعد پہلی بار چند اشیا کو نکالا ہے ۔۔۔
وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی نے 20 ویں صدی کے آغاز میں 3 عظیم الشان بحری جہاز تیار کروائے تھے جن میں سے ایک اولمپک، دوسرا ٹائی ٹینک اور تیسرا برٹینیک تھا۔ٹائی ٹینک کے بعد برٹینیک نے بھی سمندر میں غرق ہوگیا تھا۔یہ پہلے تو مسافر بحری جہاز تھا مگر جنگ عظیم اول کے دوران اسے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔یہ جہاں بحیرہ ایجیئن میں سفر کررہا تھا جب نومبر 1916 میں یہ ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی گئی بارودی سرنگ کا شکار ہوکر یونانی جزیرے Kea کے قریب ڈوب گیا تھا۔ نکالی گئی اشیا کو ایتھنر کی لیبارٹری میں منتقل کیا گیا تاکہ ان کو محفوظ بنانے کے بعد ایک نمائش میں رکھا جاسکے ۔