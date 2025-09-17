صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالچی مالکن کے باعث حکومتی منصوبہ 2سال سے تاخیر کا شکار

  • عجائب دنیا
لالچی مالکن کے باعث حکومتی منصوبہ 2سال سے تاخیر کا شکار

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک گھر کی لالچی مالکن نے جگہ بدلنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث 5.3 بلین ڈالرز کا منصوبہ 2 سال کی تاخیر کا شکار ہو گیا۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے۔۔۔

 صوبے جیانگ زو کے ایک گھر کے مالک نے لالچ میں ایک معمولی مکان کے لیے لاکھوں ڈالرز کا مطالبہ کر کے 38 ارب یوآن کے ریلوے منصوبے میں 2 سال کی تاخیر کر دی۔ لالچی مالکن کے گھر کی ڈرون فوٹیجز اور تصاویر ملک بھر میں خبروں کی زینت بن گئیں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، میڈیا کی توجہ اتنی بڑھ گئی کہ ژانگ کو شدید اعصابی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ گیا انہوں نے سمجھ لیا کہ اس دباؤ بھرے ماحول میں وہ مزید نہیں رہ سکتیں۔بالآخر چینی میڈیا نے اطلاع دی کہ ژانگ نے ہار مان لی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان حکومتی ضوابط کے مطابق پیشکش قبول کر لے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak