لالچی مالکن کے باعث حکومتی منصوبہ 2سال سے تاخیر کا شکار
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک گھر کی لالچی مالکن نے جگہ بدلنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث 5.3 بلین ڈالرز کا منصوبہ 2 سال کی تاخیر کا شکار ہو گیا۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے۔۔۔
صوبے جیانگ زو کے ایک گھر کے مالک نے لالچ میں ایک معمولی مکان کے لیے لاکھوں ڈالرز کا مطالبہ کر کے 38 ارب یوآن کے ریلوے منصوبے میں 2 سال کی تاخیر کر دی۔ لالچی مالکن کے گھر کی ڈرون فوٹیجز اور تصاویر ملک بھر میں خبروں کی زینت بن گئیں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، میڈیا کی توجہ اتنی بڑھ گئی کہ ژانگ کو شدید اعصابی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ گیا انہوں نے سمجھ لیا کہ اس دباؤ بھرے ماحول میں وہ مزید نہیں رہ سکتیں۔بالآخر چینی میڈیا نے اطلاع دی کہ ژانگ نے ہار مان لی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان حکومتی ضوابط کے مطابق پیشکش قبول کر لے گا۔