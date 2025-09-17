صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ابوظہبی میں 1400سال پرانی صلیب دریافت

  • عجائب دنیا
ابوظہبی میں 1400سال پرانی صلیب دریافت

دبئی(نیٹ نیوز)ابوظہبی میں سر بنی یاس جزیرے پر تقریبا 1400 سال پرانی ایک مسیحی صلیب دریافت ہوئی ہے ۔کھدائی کی مہم جنوری میں شروع ہوئی، یہ پہلی بڑی کھدائی ہے تقریباً 30 برس بعد شروع کی گئی۔۔۔

 یہ پلاسٹر پر بنی ہوئی صلیب ہے یہ تقریباً ساتویں-آٹھویں صدی یعنی تقریبا 1300 سے 1400 سال قدیم ہے ۔ یہ صحن نما مکانات کے قریب، جو دیر اور خانقاہ کے شمالی حصے میں ہیں، ملی ہے جہاں بزرگ راہب یا مہم جو رہتے تھے یا تنہائی میں عبادت کرتے تھے ۔صلیب کا سائز تقریباً 27 سینٹی میٹر لمبا، 17 سینٹی میٹر چوڑا اور تقریباً 2 سینٹی میٹر موٹا ہے ۔ یہ دریافت ثابت کرتی ہے کہ اس علاقے میں قدیم مسیحی کمیونٹیز موجود تھیں، جنہوں نے عبادت، خانقاہی زندگی، اور مذہبی رسم و رواج کو اپنایا تھا، خاص طور پر مشرقی مسیحیت سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیاں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف واقعات میں 3لڑکیوں کومبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا

رشوت لیکر سیل شدہ کلینک کھولنے پر 4ملازمین پرمقدمہ

ڈکیتی کی نیت سے چھپا ملزم گرفتار، تین ساتھی فرار

ڈسکہ:دوستوں کیساتھ نا جا ئز تعلقات نہ بنانے پر اہلیہ پر تشدد

پھالیہ:مختلف مقامات سے 17 ہزارتھیلے گندم برآمد ، گودام سیل

کامونکے :ڈکیتی کی وارداتوں میں4افراد کو لوٹ لیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak