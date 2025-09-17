پیرو نے ورلڈ کپ آف بریک فاسٹ کا مقابلہ جیت لیا
لیما(نیٹ نیوز)جنوبی امریکا کے ملک پیرو نے ورلڈ کپ آف بریک فاسٹ کا دلچسپ مقابلہ جیت لیا، یہ ایک وائرل آن لائن مقابلہ تھا جسے ہسپانوی سٹریمر (انٹرنیٹ سلیبریٹی) ایبائی لانوس نے منعقد کیا تھا۔۔۔
اس مقابلے میں پیرو کے مشہور ناشتہ پَن کون چچّرون نے وینزویلا کے چکن، ایواکاڈو اور مایونیز سے تیار ہونے والا برگر کو معمولی فرق سے شکست دی۔انفو بیس کے مطابق ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب شارٹس پر مداحوں کی جانب سے حتمی ووٹنگ میں پیرو کو تقریباً 12.8 ملین لائکس ملے جبکہ وینزویلا کی ڈش کو 12.6 ملین افراد نے پسند کیا۔اس مقابلے میں 16ملکوں نے حصہ لیا، جن میں امریکہ، سپین، میکسیکو، ایکواڈور اور جاپان بھی شامل تھے ۔ جیتنے والی ڈش جو کہ پیرو کی ایک کلاسک اتوار کی صبح کا سٹریٹ ناشتہ ہے ، جس میں فرائی کیا ہوا مخصوص گوشت، شکر قندی، پیاز کی چٹنی اور فرنچ ڈبل روٹی شامل ہیں۔