امرود میں کینسر سے لڑنے والا مالیکیول دریافت
لندن(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ امرود کے پتے اور پودے کی چھال میں انسداد سوزش، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی کینسر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ولیم چین کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ۔۔۔
امرود میں موجود ایک مالیکیول جگر سے متعلقہ کینسر سے لڑنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے ۔کینسر ریسرچ یو کے کے مطابق برطانیہ میں ہر سال 6600 نئے جگر کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ جو کہ 2040 تک بڑھ کر 9700 کیسز تک ہوجائیں گے ۔لیکن بیماری کی تشخیص کے بعد صرف آٹھ فی صد افراد 10 یا زیادہ برس تک زندہ رہ پاتے ہیں۔این ایچ ایس کے مطابق یرقان، جِلد پر خارش، بھوک کا نہ لگنا، نزلے جیسی علامات اور پیٹ میں دائیں جانب گٹھلی کا بننا جگر کے کینسر کی واضح علامات ہیں۔ نیا مالیکیول کینسر کے زیادہ مؤثر اور سستے علاج کے لیے دروازے کھول سکتا ہے ۔