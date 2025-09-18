29گھنٹے کی دنیا کی طویل ترین پرواز اڑان بھرنے کو تیار
شنگھائی(نیٹ نیوز)اگر آپ کسی طیارے کی 29 گھنٹے طویل پرواز پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایک چینی فضائی کمپنی بہت جلد اس کو حقیقت بنانے والی ہے۔۔۔
جی ہاں واقعی چائنا ایسٹرن ائیر لائنز نے شنگھائی اور بیونس آئرس کے درمیان نئے روٹ کی ٹکٹوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے ۔کمپنی کے مطابق یہ دنیا کی طویل ترین ڈائریکٹ پرواز ہوگی۔کمپنی نے بتایا کہ یہ پرواز شنگھائی کے Pudong انٹرنیشنل ائیرپورٹ سے روانہ ہوکر بیونس آئرس کے Ministro Pistarini انٹرنیشنل ائیرپورٹ تک 25.5 گھنٹوں میں پہنچے گی۔مگر جب یہ واپس شنگھائی آئے گی تو پرواز کا دورانیہ 29 گھنٹے طویل ہوگا۔تاہم یہ دنیا کی طویل ترین نان سٹاپ پرواز نہیں ہوگی بلکہ یہ راستے میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں 2 گھنٹے قیام کرے گی۔تو اسے طویل ترین ڈائریکٹ پرواز تو کہا جاسکتا ہے مگر نان سٹاپ پرواز نہیں۔