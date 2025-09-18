صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسکٹ میں سوراخ کیوں ہوتے ہیں، حیران کن وجہ جانیے

بسکٹ میں سوراخ کیوں ہوتے ہیں، حیران کن وجہ جانیے

لاہور(نیٹ نیوز)کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مختلف ذائقوں کے ساتھ بنائے جانے والے بسکٹس پر چھوٹے چھوٹے سوراخ کیوں ہوتے ہیں،سوراخوں کو ‘ ڈوکر ہولز’ کہا جاتا ہے ، بسکٹ پر یہ سوراخ خاص طور پر اس لیے رکھے جاتے ہیں۔۔۔

 تاکہ بیکنگ کے دوران درجہ حرارت زیادہ ہونے کی صورت گرم بھاپ ان سوراخوں کے ذریعے باہر نکل جائے ۔بیکنگ کے دوران اگر یہ گرم بھاپ بسکٹ سے باہر نہ نکالی جائے تو بسکٹ ٹوٹنے یا ان میں دراڑ پڑجانے کا خدشہ ہوتا ہے ۔بیکنگ کے عمل کے دوران سوراخوں کے سائز اور پوزیشن کی محتاط انداز سے درجہ بندی کی جاتی ہے ۔دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سوراخوں کی پوزیشننگ اور سائز آٹے کی ساخت پر منحصر ہوتی ہے ۔ نرم آٹے کے لیے سانچوں کا استعمال کرتے ہوئے جب کہ سخت آٹے کے لیے خصوصی ‘ڈوکرنگ رولرز’ کا استعمال کرتے ہوئے سوراخ بنائے جاتے ہیں۔

 

