لاشوں کو ’’ممی ‘‘بنا کر محفوظ رکھنے کی روایت کتنی پرانی
قاہرہ(نیٹ نیوز)مصر کے قدیم معاشرے کے لوگوں کی لاشوں کو پٹی سے لپیٹ کر ‘ممی’ بنا کر رکھنے کی روایت تو دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن یہ بات شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ قدیم زمانے میں لاشوں کو دھوئیں سے خشک کرکے بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔۔۔
آج سے ہزاروں سال پہلے چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ قدیم معاشروں میں لوگ لاشوں کو دھوئیں سے خشک کرکے ‘ممی’ بنا کر رکھتے تھے ۔ جنوبی امریکا میں اٹاکاما ساحلی پٹی کی خشک ہوا لاشوں کو قدرتی طور پر ‘ممی’ میں تبدیل کر سکتی ہے ۔ محققین نے جاپان سے اکٹھے کیے گئے ہڈیوں کے نمونوں کی ساخت کا بھی تجزیہ کیا اور ان ہڈیوں کے نمونوں سے بھی دھوئیں سے خشک کیے جانے کے ثبوت ملے ۔محققین نے یہ بھی بتایا کہ ان ہڈیوں کے نمونوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو جلانے کی کوشش بالکل نہیں کی گئی بلکہ ان کو محفوظ رکھنا مقصد تھا۔