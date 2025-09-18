مصر کے میوزیم سے سونے کا 3ہزار سال قدیم کڑا غائب
قاہرہ(نیٹ نیوز)مصر کی وزارتِ آثارِ قدیمہ نے کہا ہے کہ قاہرہ کے ایجپشن میوزیم کی ایک لیب سے 3 ہزار سال قدیم سونے کا کڑا غائب ہوگیا۔وزارت کے مطابق یہ کڑا مصر کی اکیسویں سلطنت (1070 تا 945 قبل مسیح) کے فرعون آمنموپ کے دورِ حکمرانی کا ہے۔۔۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ واضح نہیں کہ یہ کڑاکب آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں انوینٹری چیک کے دوران اس کی گمشدگی کا انکشاف ہوا تاہم اس کی تصدیق نہیں ہوسکی۔وزارت نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری شروع کردی گئی ہے اور ملک بھر کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدی گزرگاہوں پر آثارِ قدیمہ کی یونٹس کو الرٹ کر دیا گیا ہے ۔ قاہرہ کے تحریر سکوائر میں واقع مصری میوزیم میں ایک لاکھ 70 ہزار سے زائد نوادرات محفوظ ہیں جن میں فرعون آمنموپ کا مشہور سنہری ماسک بھی شامل ہے ۔