ڈولفن نما مچھلی کے 1 کروڑ سال پرانے فوسل کی رونمائی
لیما(نیٹ نیوز)پیرو کے ماہرین حیاتیات ڈولفن نما مچھلی کے 12 ملین سال پرانے فوسل کی رونمائی کر دی۔یہ فوسل بحر الکاہل کے ساحل کے قریب سے ملا ہے جو کہ ڈولفن سے مشابہت رکھنے والی پورپوز مچھلی کا ہے۔
11.5 فٹ لمبا پورپوز مچھلی کا یہ فوسل پیرو کے ماہر حیاتیات ماریو اربینا کو اس سال جولائی میں دارالحکومت لیما کے جنوب میں تقریباً 350 کلو میٹر کے فاصلے پر اوکوکاجے صحرا سے ملی تھیں۔ماریو اربینا نے گزشتہ روز لیما کے جیولوجیکل، مائننگ اور میٹالرجیکل انسٹی ٹیوٹ میں مچھلی کے فوشل کی رونمائی کرتے ہوئے بتایا کہ پورپوز مچھلی کا یہ فوسل ایک نایاب نمونہ ہے ۔ایک اور ماہر حیاتیات ماریو گامارا نے کہا کہ یہ دریافت قدیم سمندری حیات کے مطالعہ کے لیے نئی راہیں فراہم کرے گی۔