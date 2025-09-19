مستقبل کی بیماریوں کی شناخت کیلئے اے آئی ماڈل تیار
لندن (نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے مریضوں کی طبی حالت اور ممکنہ بیماریوں کا اندازہ برسوں قبل لگانے والا جدید اے آئی ماڈل تیار کیا ہے۔یہ نیا ماڈل برطانیہ، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے مختلف اداروں کے ماہرین نے اپنی تحقیق نیچر جرنل میں شائع کی ہے ، جسے ڈلفی۔2M کہا جاتا ہے۔۔۔
جومریض کی میڈیکل ہسٹری کی بنیاد پر ایک ہزار سے زائد بیماریوں کے امکانات کی پیش گوئی کر سکتا ہے ۔ جرمنی کے کینسر ریسرچ مرکز کے مصنوعی ذہانت کے ماہر مورٹز گرسٹنگ نے کہا کہ طبی بیماریوں کی شناخت کے سلسلے کو سمجھنا کسی متن میں گرائمر سیکھنے جیسا ہے ، ڈلفی۔2M مریضوں کے ڈیٹا میں پیٹرنز کو سیکھتا ہے ، کہ کونسی بیماری کس ترتیب میں ظاہر ہوتی ہے اور کس کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہے ، جس سے انتہائی معنی خیز اور صحت سے متعلق پیش گوئیاں ممکن ہوتی ہیں۔