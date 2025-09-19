جنوب مشرقی ایشیا میں مصر سے زیادہ پرانی ممیاں دریافت
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین اور جنوب مشرقی ایشیا میں دنیا کی قدیم ترین ممیوں کی دریافتیں ہوئی ہیں جن میں سے بعض بہت اچھی حالت میں محفوظ ہیں۔
ژن ژہوئیز ممی کی دریافت 1968 میں صوبہ ہونان میں ہوئی۔ یہ ممی تقریباً 217-169 قبل مسیح یعنی 2,100 سال سے زیادہ پرانی ہے ۔ تارم بیسن ممیاں ژنجیانگ میں شمال مغربی چین، خاص طور پر تکلاماکان صحرا کے علاقے میں دریافت ہوئیں۔ یہ تقریباً 1800 قبل مسیح یا اس سے بھی زیادہ پہلے کی ہیں۔ ان میں سے ایک بیوٹی آف لولان نامی ممی 3,800 سال قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھتی ہے ۔ منگائی کنگھائی ممی تبت میں مانگائی کنگھائی مِمی تقریباً 1700 سال پرانی ہے ،جنوب مشرقی ایشیا اور چین کے کچھ علاقوں میں تقریبا 10,000 سال پہلے ممی بنانے کے طریقے رائج تھے ۔