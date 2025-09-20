صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اومیڈ ڈائٹ،دن میں ایک کھانا، کیا فائدہ مند یا خطرناک

لاہور(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر ایک خاص ڈائٹ پلان نے خوب شہرت حاصل کی ہے جسے ون میل آ ڈے (OMAD) کہا جاتا ہے جس میں انسان پورے دن صرف ایک کھانا کھاتا ہے اس ایک کھانے میں دن بھر کی تمام کیلوریز لی جاتی ہیں۔۔۔

 یہ ڈائٹ بچوں، نوعمروں، حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین، ذیابطیس یا کم بلڈ شوگر کے مریضوں، ضعیف افراد اور ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں جو باقاعدہ دوا لیتے ہیں، ماہرین صحت کے مطابق اس ڈائٹ کو اپنانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے ۔ اس ڈائٹ پلان سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، دل کی بیماریوں، بلڈ شوگر اور سوزش کے خطرات کم ہوسکتے ہیں، اومیڈ ڈائٹ طویل بھوک چڑچڑاپن، کمزوری، سر درد اور نیند کے مسائل پیدا کر سکتی ہے ، غذائی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک کھانے میں تمام ضروری وٹامنز اور منرلز لینا مشکل ہے ۔ 

 

