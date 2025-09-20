پیشاب کو برقی توانائی میں تبدیل کرنیوالا جدید ٹوائلٹ
لندن(نیٹ نیوز)ویسٹ انگلینڈ اور اوکسفیم یونیورسٹی کی ایک مشترکہ تحقیق کی بدولت ایک جدید ٹوائلٹ نظام تیار کیا گیا ہے جو پیشاب میں موجود مادّوں سے بجلی پیدا کرسکتا ہے۔۔۔
اس پراجیکٹ کا نام ہے Pee Power رکھا گیا ہے ۔ یہ تحقیق برسٹل بائیوانرجی سینٹر کے تحت ہو رہی ہے جس کی قیادت پروفیسر لوانس لیروپولوس کر رہے ہیں۔ اس نظام میں پہلے پیشاب کو ایک یورینل ، ٹوائلٹ یونٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے ۔ پھر پیشاب کو MFCs میں ڈالا جاتا ہے ، جہاں مخصوص بیکٹیریا پیشاب میں موجود نامیاتی مادّے کھاتے ہیں۔بیکٹیریا کی میٹابولزم کی وجہ سے کیمیکل ردعمل ہوتا ہے جس سے الیکٹرانز اور پروٹونس پیدا ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز ایک بیرونی سرکٹ کے ذریعے بہتے ہیں اور یوں بجلی پیدا ہوتی ہے ۔