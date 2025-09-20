صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20روپے میں کم گول گپے دینے پر خاتون کا دھرنا

  • عجائب دنیا
20روپے میں کم گول گپے دینے پر خاتون کا دھرنا

ممبئی(نیٹ نیوز)رات کے شہر وادودرا میں خاتون نے گول گپے کم ملنے پر سڑک پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق ایک خاتون نے ٹھیلے والے سے گول گپے خریدے تو اسے 6 کی بجائے 4 گول گپے دیے گئے۔۔۔

 جس کے بعد وہ خاتون غصے میں آگئی اور احتجاجاً بیچ سڑک پر دھرنا دے دیا۔خاتون کا کہنا تھا کہ اس نے 20 روپے میں 6 گول گپے طلب کیے تھے ، مگر ٹھیلے والے نے اسے صرف 4 گول گپے دئیے ۔خاتون نے بیچ سڑک پر بیٹھ کر مطالبہ کیا کہ اسے 2 مزید گول گپے دئیے جائیں۔ پولیس کی آمد کے بعد خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف کے طور پر 6 گول گپے 20 روپے میں حاصل کرنا چاہتی ہے ۔ پولیس نے خاتون کو احتجاج ختم کرنے کیلئے سڑک سے ہٹایا اور پھر ٹریفک معمول کے مطابق چلنے لگا، تاہم، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ خاتون کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا یا نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : سپر فور مرحلہ آج، بنگلہ دیش ، سری لنکا مدمقابل

ایشیا کپ:بھارت نے عمان کو 21 رنز سے شکست دیدی

ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا آفیشل گانا جاری کردیا گیا

بھارت کی پاکستانی ٹیم کو نئے تنازع میں ملوث کرنیکی کوشش

ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس 30ستمبر کو طلب

انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا کھیلوں میں سیاست کیخلاف ورکنگ گروپ بنانیکا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak