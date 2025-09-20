20روپے میں کم گول گپے دینے پر خاتون کا دھرنا
ممبئی(نیٹ نیوز)رات کے شہر وادودرا میں خاتون نے گول گپے کم ملنے پر سڑک پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق ایک خاتون نے ٹھیلے والے سے گول گپے خریدے تو اسے 6 کی بجائے 4 گول گپے دیے گئے۔۔۔
جس کے بعد وہ خاتون غصے میں آگئی اور احتجاجاً بیچ سڑک پر دھرنا دے دیا۔خاتون کا کہنا تھا کہ اس نے 20 روپے میں 6 گول گپے طلب کیے تھے ، مگر ٹھیلے والے نے اسے صرف 4 گول گپے دئیے ۔خاتون نے بیچ سڑک پر بیٹھ کر مطالبہ کیا کہ اسے 2 مزید گول گپے دئیے جائیں۔ پولیس کی آمد کے بعد خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف کے طور پر 6 گول گپے 20 روپے میں حاصل کرنا چاہتی ہے ۔ پولیس نے خاتون کو احتجاج ختم کرنے کیلئے سڑک سے ہٹایا اور پھر ٹریفک معمول کے مطابق چلنے لگا، تاہم، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ خاتون کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا یا نہیں۔