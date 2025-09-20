بھارت،30سال سے انجن آئل پینے والا شخص وائرل
ممبئی(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر ایک شخص کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جو تین دہائیوں سے صرف انجن آئل پر زندہ ہے ۔مذکورہ شخص کو لوگ آئل کمار کے نام سے جاننے لگے ہیں۔۔۔
وہ روزانہ 7 سے 8 لیٹر موٹر آئل پیتے ہیں اور یہی ان کی زندگی کا واحد سہارا ہے ، حیران کن طور پر وہ کبھی ہسپتال داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی انہیں کوئی سنگین طبی مسئلہ پیش آیا ہے ۔ماہرینِ صحت کے مطابق انجن آئل انتہائی زہریلا اور صحت کے لیے مہلک ہے کیونکہ اس میں ہائیڈروکاربنز، ہیوی اور خطرناک زہریلے مادے شامل ہوتے ہیں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹر آئل کی تھوڑی سی مقدار بھی جگر، گردوں، پھیپھڑوں اور دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ۔تاہم آئل کمار کا کہنا ہے کہ میں خود کو خوش قسمت اور بابرکت سمجھتا ہوں کیونکہ قدرتی طور پر میں ایسی غیر معمولی قوت رکھتا ہوں جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے ۔