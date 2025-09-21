صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انفلوئنسرز سال 2050میں کیسے دکھائی دیں گے ؟

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز) نئی سائنسی تحقیق نے پیشگوئی کی ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اگلے 25 سالوں میں یعنی 2050 تک سنگین تبدیلی سے گزر کر کچھ اور ہی طرح کے دِکھیں گے ۔۔۔

نیا سائنسی مطالعہ جس نے 'Ava' نام کی مستقبل کی ایک انفلوئنسر ماڈل تخلیق کی ہے ۔ تصویر میں دیکھاجاسکتا ہے کہ اس ماڈل کی پیٹھ اور گردن فون یا لیپ ٹاپ پر جھکے رہنے سے نمایاں طور پر جُھک گئی ہے ۔ ایل ای ڈی کے زیادہ نمائش کی وجہ سے دھندلی جلد اور نمایاں سیاہ حلقے بھی ظاہر ہیں جبکہ بار بار چہرے کے فِلرز کی وجہ سے ٹھوڑی مع جبڑا نوکیلی ہے ۔مختلف مصنوعات استعمال کرنے کے نتیجے میں 2050 کی انفلوئنسر ماڈل کے بالوں کے گرنے اور یہاں تک کچھ گنجے حصے بھی نمایاں ہیں۔طبی تحقیق کے مطابق Ava کی یہ ظاہری شکل موجودہ انفلوئنسرز کی عادات کا مجموعہ ہے ۔

 

