صبح سویرے فائبر والی غذا لینا صحت کیلئے بیحد فائدہ مند
لاہور(نیٹ نیوز)صبح سویرے فائبر سے بھرپور غذا لینا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے ۔ ڈاکٹرز اور ماہرینِ غذائیت اکثر دن کا آغاز ہائی فائبر ناشتہ سے کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔فائبر آنتوں کو حرکت میں مدد دیتا ہے ۔۔۔
صبح فائبر کھانے سے دن بھر قبض سے بچاؤ اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے ،فائبر دیر سے ہضم ہوتا ہے ، اس لیے زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے ۔ اس سے غیر ضروری کھانے کی عادت کم ہوتی ہے ۔فائبر کاربوہائیڈریٹس کو آہستہ آہستہ خون میں جذب ہونے دیتا ہے ۔ اس سے شوگر لیول اچانک اوپر نیچے نہیں ہوتا اور دن بھر مستحکم توانائی ملتی ہے ۔ فائبر وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہے ۔فائبر soluble fiber کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے ۔ یہ دل اور بلڈ پریشر کے لیے فائدہ مند ہے ۔فائبر سے شوگر کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔