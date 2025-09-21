صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صبح سویرے فائبر والی غذا لینا صحت کیلئے بیحد فائدہ مند

  • عجائب دنیا
صبح سویرے فائبر والی غذا لینا صحت کیلئے بیحد فائدہ مند

لاہور(نیٹ نیوز)صبح سویرے فائبر سے بھرپور غذا لینا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے ۔ ڈاکٹرز اور ماہرینِ غذائیت اکثر دن کا آغاز ہائی فائبر ناشتہ سے کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔فائبر آنتوں کو حرکت میں مدد دیتا ہے ۔۔۔

صبح فائبر کھانے سے دن بھر قبض سے بچاؤ اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے ،فائبر دیر سے ہضم ہوتا ہے ، اس لیے زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے ۔ اس سے غیر ضروری کھانے کی عادت کم ہوتی ہے ۔فائبر کاربوہائیڈریٹس کو آہستہ آہستہ خون میں جذب ہونے دیتا ہے ۔ اس سے شوگر لیول اچانک اوپر نیچے نہیں ہوتا اور دن بھر مستحکم توانائی ملتی ہے ۔ فائبر وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہے ۔فائبر soluble fiber کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے ۔ یہ دل اور بلڈ پریشر کے لیے فائدہ مند ہے ۔فائبر سے شوگر کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ کی صورتحال خوفناک،دنیا اسرائیل کیخلاف مزاحمت کرے:سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ:مزید71فلسطینی شہید

پاکستان سعودی عرب میں اپنے میزائل یا ہتھیار نصب کر سکے گا، سعودیہ کا سرمایہ کاری 25ارب ڈالرز تک بڑھانے پر غور

پاکستان کا جوہری تعاون قابل تحسین :آئی اے ای اے سربراہ

یورپی ایئرپورٹس پر سائبر حملہ، درجنوں پروازیں منسوخ

یورپی پابندیوں کے بعد جوہری ادارے سے تعاون معطل ہوجائیگا:ایران

دنیا بھارت سے سیکھے تنازع شروع اورختم کیسے کرتے ہیں:بھارتی ایئر چیف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak