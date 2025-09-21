صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناسا نے 6000نئے سیاروں کی تصدیق کردی

لاہور(نیٹ نیوز)ناسا نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے شمسی نظام سے باہر 6000 سے زائد سیاروں (exoplanets) کی تصدیق ہو چکی ہے ، یہ تعداد سیاروں پر متعدد طریقوں اور تجزیاتی ثبوتوں کے بعد سائنسی برادری کی طرف سے۔۔۔

 تصدیق شدہ ہے جبکہ اس کے علاوہ ہزاروں دیگر امیدوار سیارے بھی موجود ہیں جو ابھی مکمل تصدیق کے منتظر ہیں۔خیال رہے یہ صرف ایک عددی سنگ میل ہے ۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ حال ہی میں 6000 نئے دریافت کئے گئے ہوں بلکہ کہ کل تعداد اب اس حد تک پہنچ چکی ہے ۔یہ دریافتیں مختلف طریقوں سے ہوئی ہیں ،Transit method: یعنی جب سیارہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے تو ستارے کی روشنی میں کمی ہوتی ہے ۔Radial velocity: ستارے کی روشنی میں تبدیلیاں جو سیاروں کی حرکات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

 

