  • عجائب دنیا
63سالہ خاتون کی اپنے سے آدھی عمر کے شخص سے شادی

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں ایک 63 سالہ خاتون 31 سالہ شخص سے شادی کے بعد خوش باش زندگی گزار رہی ہے ۔دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی شادی سے خاتون کا بیٹا اس کے دوسرے شوہر سے 6 سال بڑا ہے۔۔۔

جاپانی میڈیا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ Azarashi نامی خاتون کی پہلی شادی 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک برقرار رہی تھی اور جب وہ 48 سال کی تھیں تو یہ تعلق طلاق پر ختم ہوا ،Azarashi نے بتایا کہ اگست 2020 میں ٹوکیو کے ایک کیفے میں انہیں ایک موبائل فون ملا جو وہاں کوئی بھول گیا تھا۔انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر ایک جوان شخص اس موبائل کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں آیا۔ایک ہفتے بعد خاتون اور وہ جوان شخص ایک ٹرام میں ملے اور انہوں نے نمبروں کا تبادلہ کیااور دسمبر 2022 میں دونوں نے پسند کی شادی کرلی ۔

 

