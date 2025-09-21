صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)‘نان اسٹِک’ برتن روزمرہ کھانا پکانے کے لیے محفوظ ہیں بشرطیکہ اِن کا درست طریقے سے استعمال کیا جائے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل خطرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب یہ برتن زیادہ گرم کیے جائیں۔۔۔

، غلط طریقے سے استعمال ہوں یا اِن کی کوٹنگ خراب ہوجائے ۔سوشل میڈیا پر اکثر اِن برتنوں کی کوٹنگ میں ‘زہریلے کیمیکلز’، ‘پی ایف اے ایس،’ اور ‘پی ایف او اے ’ کا استعمال کیے جانے اور حتیٰ کہ کینسر جیسے خدشات پر بھی بات ہو رہی ہے ۔سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نان اسٹک برتن نقصان دہ ہیں یا پھر ہم اِنہیں غلط استعمال کر رہے ہیں؟ ماہرین کے مطابق نَان اسٹِک برتن بذاتِ خود نقصان دہ نہیں لیکن اِنہیں محفوظ رکھنے کے لیے صحیح طریقۂ کار کو اپنانا ناگزیر ہے ۔ اگر کوئی نان اسٹک سے پرہیز کرنا چاہے تو کاسٹ آئرن بہترین ہے ۔

 

