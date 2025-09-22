صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمر خاتون کی 13ہزار فٹ کی بلندی سے سکائے ڈائیونگ

  • عجائب دنیا
معمر خاتون کی 13ہزار فٹ کی بلندی سے سکائے ڈائیونگ

کیرالہ (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست کیرالہ کی 71 سالہ خاتون کی 13 ہزار فٹ کی بلندی پر سکائے ڈائیونگ کرتے ویڈیو وائرل ہوگئی۔ بھارتی خاتون لیلا جوز 13ہزار فٹ کی بلندی پر سکائے ڈائیونگ کرنے والی کیرالہ کی سب سے معمر خاتون بن گئی ہیں۔۔۔

لیلا جوز کو سکائی ڈائیونگ کا شوق اپنے آبائی شہر کے اوپر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کو دیکھ کر ہوا اور انہوں نے اپنے شوق کے بارے میں اپنی دوستوں کو بتایا تو وہ سن کر ہنسنے لگیں لیکن پھر بھی خاتون نے اپنے اس شوق کو زندہ رکھا۔رپورٹ کے مطابق خاتون نے اپنے اس خواب کو گزشتہ ماہ دبئی میں پورا کیا جہاں وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئی تھیں۔خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ جب میں نے اپنے بیٹے سے سکائے ڈائیونگ کرنے کا کہا تو پہلے تو اسے لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے فوراََ دبئی سکائے ڈائیونگ ٹیم سے رابطہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت سے جنگ بندی ہوچکی، امن اور برابری کی بنیاد پر مسائل کا حل چاہتے ہیں : شہباز شریف

مریم نواز کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

پاکستان پرامن دنیا کیلئے کردار ادا کرنے کو تیار : صدر زرداری

قادیانیوں اور انکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے : تحفظ ختم نبوت کانفرنس

عوام 29 ستمبر کی ہڑتال سے دور رہیں : وزیراعظم آزاد کشمیر

خارجہ پالیسی نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، رانا تنویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak