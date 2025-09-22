معمر خاتون کی 13ہزار فٹ کی بلندی سے سکائے ڈائیونگ
کیرالہ (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست کیرالہ کی 71 سالہ خاتون کی 13 ہزار فٹ کی بلندی پر سکائے ڈائیونگ کرتے ویڈیو وائرل ہوگئی۔ بھارتی خاتون لیلا جوز 13ہزار فٹ کی بلندی پر سکائے ڈائیونگ کرنے والی کیرالہ کی سب سے معمر خاتون بن گئی ہیں۔۔۔
لیلا جوز کو سکائی ڈائیونگ کا شوق اپنے آبائی شہر کے اوپر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کو دیکھ کر ہوا اور انہوں نے اپنے شوق کے بارے میں اپنی دوستوں کو بتایا تو وہ سن کر ہنسنے لگیں لیکن پھر بھی خاتون نے اپنے اس شوق کو زندہ رکھا۔رپورٹ کے مطابق خاتون نے اپنے اس خواب کو گزشتہ ماہ دبئی میں پورا کیا جہاں وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئی تھیں۔خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ جب میں نے اپنے بیٹے سے سکائے ڈائیونگ کرنے کا کہا تو پہلے تو اسے لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے فوراََ دبئی سکائے ڈائیونگ ٹیم سے رابطہ کیا۔