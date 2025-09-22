صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ،پتھر کے زمانے کے 138قدیم اوزار دریافت

  • عجائب دنیا
استنبول(نیٹ نیوز)حال ہی میں ایک تحقیقی مطالعہ میں ترکیے کے ساحلی علاقے ایوالک سے 138 پتھر کے قدیم اوزار دریافت کیے گئے ہیں۔یہ اوزار پیلولیتھک دور سے ہیں یعنی انسانیت کے بہت پرانے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔

خاص طور پر Levallois تکنیک کے اوزار شامل ہیں جو عام طور پر ماؤستیریئن ثقافت میں ملتے ہیں۔ اس ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ نینڈرتھلز اور ابتدائی انسان یہ تکنیک استعمال کرتے تھے ۔دریافت شدہ اوزاروں میں دستی کلہاڑی اور خنجر جیسے بڑی کاٹنے کے اوزار بھی شامل ہیں۔ یہ اوزار 10 مقامات سے ملے ہیں، تقریباً 200 کلومیٹر مربع کے رقبے پر۔یہ دریافت بتاتی ہے کہ آیوولک کا ساحلی علاقہ ماضی میں انسانی نشستوں اور آبی سطح کم ہونے کی صورت میں ممکنہ زمینی راستوں کے ذریعے یورپ تک پہنچنے کے راستے کا حصہ تھا۔ 

 

