صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیورجیا میں 18لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

  • عجائب دنیا
جیورجیا میں 18لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

جارجیا (نیٹ نیوز)حال ہی میں جارجیا میں ماہرین آثار قدیمہ کو 18 لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا ملا ہے ۔رپورٹس کے مطابق رواں سال 2025 میں جارجیا کے اوروزمانی نامی مقام پر ایک 18 لاکھ سال پرانا نیچلے حصے کا جبڑا دریافت ہوا ہے۔۔۔

 جسے قدیم انسان کی ایک قسم سے تعلق دیا جا رہا ہے ۔انسانوں کی اس ابتدائی قسم کو سائنسدانوں نے Homo erectus کا نام دے رکھا ہے ۔ یہ دریافت افریقہ کے باہر پائے جانے والے قدیم انسانوں میں سے ایک ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے ابتدائی گروہ کس طرح یوریشیا میں پھیل گئے ۔ جبڑے کے علاوہ سائنسدانوں کو اسی مقام سے مختلف جانوروں کے فوسلز بھی ملے ہیں جیسے کہ ہاتھی، بھیڑیے ، گائے ، زرافہ، ٹائگر وغیرہ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پتھر کے اوزار بھی پائے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت سے جنگ بندی ہوچکی، امن اور برابری کی بنیاد پر مسائل کا حل چاہتے ہیں : شہباز شریف

مریم نواز کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

پاکستان پرامن دنیا کیلئے کردار ادا کرنے کو تیار : صدر زرداری

قادیانیوں اور انکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے : تحفظ ختم نبوت کانفرنس

عوام 29 ستمبر کی ہڑتال سے دور رہیں : وزیراعظم آزاد کشمیر

خارجہ پالیسی نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، رانا تنویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak