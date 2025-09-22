ورجینیا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو ، ریکارڈ قائم
واشنگٹن (نیٹ نیوز)امریکا کی ریاست ورجینیا میں ایک باغبان نے ایسا آڑو اگا لیا جو دیکھنے والوں کو حیران کرگیا۔ کروزے کے علاقے میں واقع چائلز پیچ آرچرڈ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے باغ میں اگنے والا آڑو دنیا کا سب سے وزنی آڑو قرار پایا ہے۔۔۔
یہ آڑو 1.83 پانڈ وزنی نکلا، یعنی تقریبا ایک ڈیڑھ کلو کے برابر! اس نے پچھلا ریکارڈ توڑ دیا جو 1.8 پانڈ پر قائم تھا۔ باغ کے مالک ہنری چائلز کا کہنا تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر سب سے بڑا آڑو اگانے کی کوشش نہیں کی۔ بس اس سال موسم سازگار رہا اور یوں یہ جناتی آڑو وجود میں آگیا۔ گنیز کی تصدیق،یہ آڑو PF-27A نامی قسم سے تعلق رکھتا ہے اور اب گنیز ورلڈ ریکارڈز نے باضابطہ طور پر اسے دنیا کا سب سے وزنی آڑو قرار دے دیا ہے ۔ باغ کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اب یہ سرکاری طور پر تسلیم ہوگیا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے وزنی آڑو ہے ۔