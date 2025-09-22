صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان،گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرنے پر نوبل انعام

  • عجائب دنیا
جاپان،گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرنے پر نوبل انعام

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپانی ماہرین نے محض گائے پر زیبرا جیسا پینٹ کرکے نوبل انعام حاصل کرلیا ہے ۔لیکن خیال رہے کہ یہ نوبل انعام سائنسی نہیں بلکہ آئی جی نوبل انعام ہے ۔ آئی جی نوبل انعام ایک مزاحیہ انعام ہے جو ہر سال دیا جاتا ہے۔۔۔

 اسے ایسے تحقیقی کاموں کے لیے دیا جاتا ہے جن میں مزاح بھی ہو مگر سوچنے پر مجبور کرنے والا علمی پہلو بھی ہو۔جاپان کے محققین کی ٹیم نے دیکھا کہ اگر گائے کو زیبرا جیسا سفید کالا دھاری دار رنگ دیا جائے تو خون چوسنے والے مکھی نما حشرات اس پر کم بیٹھتے ہیں۔نتیجتاً پایا گیا کہ زیبرا طرز کی سفید کالی دھاریوں والی گائے پر مکھیاں تقریباً 50فیصد کم بیٹھیں دوسرے دو گروپوں کی نسبت۔اس کے علاوہ گائے نے مکھیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے سر ہلانے ، دم مارنے وغیرہ جیسے ردعمل کا مظاہرہ بھی کم کیا۔

 

