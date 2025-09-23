صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیویارک کی تلوار نگلنے والی فنکارہ کی ویڈیو وائرل

  • عجائب دنیا
نیویارک کی تلوار نگلنے والی فنکارہ کی ویڈیو وائرل

نیویارک(نیٹ نیوز)نیویارک کی فنکارہ گِن منسکی نے ایک حیرت انگیز ویڈیو کے ذریعے دنیا بھر کے صارفین کو دنگ کر دیا، ویڈیو میں ان کے گلے کے اندر کا منظر دکھایا گیا ہے جب وہ 18 انچ لمبی تلوار نگل رہیں تھیں۔۔۔

امریکی جریدے نیویارک پوسٹ کے مطابق یہ ویڈیو کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر مڈٹاؤن ایسٹ میں بنائی گئی ہے ، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تلوار کس طرح فنکارہ کے لیرنکس larynx سے گزرتی ہوئی غذائی نالی میں اترتی ہے ۔گِن منسکی نے یہ ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی جس کے بعد یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔ میڈیکل سینٹر کی جانب سے یہ ویڈیو ایک تعلیمی سلسلے کے حصے کے طور پر جاری کی گئی ہے ، جس میں ماہرین موسیقاروں اور فنکاروں کے گلے کا بھی معائنہ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ وہ اپنے فن میں آواز اور سانس کے نظام کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ 

 

