صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنسدانوں نے مچھروں سے بچنے کا آسان طریقہ بتا دیا

  • عجائب دنیا
سائنسدانوں نے مچھروں سے بچنے کا آسان طریقہ بتا دیا

ایمسٹرڈیم(نیٹ نیوز)مچھروں کو دنیا کا سب سے قاتل جاندار سمجھا جاتا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ روزمرہ کی مصروفیات میں ان سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔مگر اب سائنسدانوں نے اس کا آسان ترین طریقہ بتا دیا ہے۔۔۔

اگر آپ مچھروں کو خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو سن سکرین کا استعمال مددگار ثابت ہوسکتا ہے ۔یہ دلچسپ دعویٰ نیدرلینڈز میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا۔Radboud یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کی تحقیق میں نیدرلینڈز کے علاقے Biddinghuizen میں ہونے والے ایک میوزک فیسٹیول میں دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جو افراد سن سکرین استعمال کرتے ہیں، ان میں مچھر زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کرتے ۔محققین نے بتایا کہ سن سکرین استعمال کرنے والے افراد پر مچھروں کے حملوں میں 50 فیصد کمی دیکھنے میں آئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیز ی، 100 انڈیکس میں 1200 پوائنٹس اضافہ

روپیہ کی سبقت 33 ویں روز بھی برقرار، سونا 5100 روپے مہنگا

پاک سعودی معاہدے میں شعبہ آئی ٹی کلیدی، شزہ فاطمہ

چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو کم کرنے کا مطالبہ

تاجر وں کا سعودیہ کے ساتھ نئے معاشی باب پر اعتماد کا اظہار

کے الیکٹرک کو بعد از ٹیکس 4.13 ارب منافع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak