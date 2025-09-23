سائنسدانوں نے مچھروں سے بچنے کا آسان طریقہ بتا دیا
ایمسٹرڈیم(نیٹ نیوز)مچھروں کو دنیا کا سب سے قاتل جاندار سمجھا جاتا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ روزمرہ کی مصروفیات میں ان سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔مگر اب سائنسدانوں نے اس کا آسان ترین طریقہ بتا دیا ہے۔۔۔
اگر آپ مچھروں کو خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو سن سکرین کا استعمال مددگار ثابت ہوسکتا ہے ۔یہ دلچسپ دعویٰ نیدرلینڈز میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا۔Radboud یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کی تحقیق میں نیدرلینڈز کے علاقے Biddinghuizen میں ہونے والے ایک میوزک فیسٹیول میں دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جو افراد سن سکرین استعمال کرتے ہیں، ان میں مچھر زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کرتے ۔محققین نے بتایا کہ سن سکرین استعمال کرنے والے افراد پر مچھروں کے حملوں میں 50 فیصد کمی دیکھنے میں آئی۔