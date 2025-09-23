ہر عمر میں دماغ کو جوان رکھنے میں مددگار آسان عادت
لاہور(نیٹ نیوز)کیا آپ عمر بڑھنے کے باوجود دماغ کو زیادہ تیز اور بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔بس سائیکل چلانا شروع کر دیں۔۔۔
یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔جرنل جاما نیٹ ورک اوپن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ سائیکل چلانے کی عادت عمر میں اضافے کے ساتھ دماغی تنزلی سے تحفظ فراہم کرتی ہے ۔تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ سائیکل چلانے سے ڈیمینشیا سے متاثر ہونے کا خطرہ 19 فیصد جبکہ الزائمر امراض کا خطرہ 22 فیصد تک گھٹ جاتا ہے ۔ تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ سائیکل چلانے سے دماغی صحت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور الزائمر و ڈیمینشیا کا خطرہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے ۔تحقیق کے مطابق سائیکل چلانے سے دماغ کے اس حصے کو فائدہ ہوتا ہے جو یادداشت اور سیکھنے سے جڑا ہوتا ہے ۔