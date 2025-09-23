انٹرنیٹ سے سیکھ کر نوجوان راکٹ بنانے میں کامیاب
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک نوجوان نے انٹرنیٹ کی مدد سے راکٹ بناکر اسے اڑانے میں کامیابی حاصل کی ہے ۔وسطی چینی صوبے ہونان سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ زینگ شیجی ایک گاؤں کا رہائشی ہے۔۔۔
۔14 سال کی عمر میں اسے راکٹ بنانے کا شوق ہوا۔حال ہی میں اس نوجوان نے اعلان کیا کہ اسے چین کی ایک معتبر Shenyang ائیرو سپیس یونیورسٹی میں ائیرو سپیس انجینئرنگ کے شعبے میں داخلہ ملا ہے ۔اس نوجوان کو پہلے راکٹ بنانے کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔تو اس نے چین میں کام کرنیوالے ٹک ٹاک کے ورژن Douyin کا رخ کیا، جہاں خود راکٹ بنانے کے بارے میں تعلیم دینے والی ویڈیوز موجود ہیں۔ 100 سے زائد کوششوں کے بعد زینگ نے 4 اقسام کے انجن، متعدد سنگل سٹیج راکٹ اور ایک 2 سٹیج راکٹ کو تیار کیا۔2 سٹیج راکٹ سطح زمین سے 400 میٹر بلندی پر جانے میں کامیاب رہا۔