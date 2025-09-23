صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے کے معدے سے بال، گھاس،جوتے کے تسمے برآمد

  • عجائب دنیا
احمدآباد (نیٹ نیوز)بھارت کے شہر احمدآباد کے ڈاکٹروں نے ایک نایاب اور پیچیدہ آپریشن کے دوران 7 سالہ بچے کے معدے اور آنتوں سے بالوں، گھاس اور جوتے کے تسمے کا بڑا گچھا کامیابی کے ساتھ نکال لیا۔۔۔

 مدھیہ پردیش کے ضلع رتلام کے بچے کو دو ماہ سے شدید پیٹ درد، قے اور تیزی سے وزن کم ہونے کی شکایت تھی، مدھیہ پردیش کے ایک نجی ہسپتال میں علاج کے باوجود حالت بہتر نہ ہوئی تو اسے سول ہسپتال احمدآباد منتقل کیا گیا۔ہسپتال میں سی ٹی سکین اور اینڈوسکوپی میں بچے کے معدے اور آنتوں میں ایک غیر معمولی گچھے کی نشاندہی ہوئی، بعد ازاں ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایکسپلوریٹری لیپروٹومی کے ذریعے یہ گچھا نکالا۔آپریشن کے بعد شبھم کو 6 روز تک کھانے پینے سے روکا گیا، ساتویں دن ڈائی ٹیسٹ کے ذریعے کامیاب سرجری کی تصدیق ہوئی، ماہرِ نفسیات نے بھی بچے رہنمائی کی۔

 

