کیا صابن استعمال کرنے سے واقعی جراثیم ختم ہوتے ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)جراثیم صابن پر سے ختم ہوجاتے ہیں؟تو جواب ہے نہیں، عام صابن کی سطح پر بیکٹیریا اور جراثیم کچھ وقت کیلئے ہی سہی، زندہ رہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر صابن گیلا اور مسلسل استعمال میں ہو تو اس کی سطح پر مائیکروبز جمع ہو جاتے ہیں۔۔۔
صابن کی سطح اور الکلائن ماحول بیکٹیریا کے لیے لمبے عرصے تک سازگار نہیں ہوتا، اس لیے وہ زیادہ دیر نہیں زندہ نہیں رہ پاتے ۔جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو صابن کے جھاگ اور بہتے پانی کے ساتھ جراثیم دھل کر نکل جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ صابن پر ہی چپکے رہ جاتے ہیں اگرچہ عام صابن استعمال کرنا عام حالات میں محفوظ سمجھا جاتا ہے لیکن اگر صابن مسلسل گیلا رہے تو بیکٹیریا زیادہ دیر رہ سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے صابن کو خشک رکھنے والی ڈش میں رکھنا بہتر ہے ۔