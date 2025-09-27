صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانتیاگو(نیٹ نیوز)درحقیقت چلی کے محققین نے انسانی دل کے برقی روِّ نظام کی ایک ڈیجیٹل نقل تیار کی ہے جو دل کے برقِ ارتعاش اور سگنل کی ترسیل کی ساخت کی نقل کرتی ہے۔۔۔

محققین کی یہ ٹیم ملینیئم انسٹی ٹیوٹ فار انجینئرنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلی جنس فار ہیلتھ سے منسلک ہے جو چلی کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کرتی ہے ۔ محققین نے ایک کمپیوٹر ماڈل تیار کیا ہے جو Purkinje network (دل کا وہ جال جو برقی سگنلز کو پھیلانے کا کام کرتا ہے ) کی ساخت کو نقل کرتا ہے اور وہ اسے مریض کی ای سی جی ڈیٹا سے انفرادی طور پر ڈھالتا ہے ۔ اس ماڈل کے ذریعے محققین نے غیر مداخلتی انداز میں برقی خرابیوں کی تشخیص کرنے کی صلاحیت ظاہر کی ہے یعنی کیتھیٹر یا برقی میپنگ کی ضرورت کم ہو سکتی ہے ۔اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹرز مریض کیلئے سب سے موزوں پیس میکر کا مقام چن سکیں۔ 

 

