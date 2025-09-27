صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائی آلودگی بچوں کی بصارت کو نقصان پہنچارہی ہے

برمنگھم (نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی بچوں کی بصارت کو نقصان پہنچا رہی ہے ۔نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ جیسے خطرناک اخراج پہلے ہی بچوں کی 16 ہزار قبل از وقت اموات اور 30 ہزار نئے دمے کے کیسز سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔

تاہم، ٹریفک سے متعلقہ آلودگی کا بھی تعلق اس بات سے جوڑ دیا گیا ہے کہ بچے بغیر عینک کے کتنا صاف دیکھ سکتے ہیں۔یونیورسٹی آف برمنگھم کے محققین کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آلودگی میں کم رہنا دور کی نگاہ کمزور (مائیوپیا) ہونے کے عمل میں کمی لا سکتا ہے ۔پروفیسر زونگبو شی کا کہنا تھا کہ جہاں جینیات اور سکرین ٹائم کو عرصے سے بچپن میں دور کی نگاہ کمزور ہونے کے اسباب کے طور پر جانا جاتا تھا، یہ تحقیق اپنی نوعیت کی پہلی ہے جو فضائی آلودگی کو ایک خطرہ بتاتا ہے ۔

 

