فضائی آلودگی بچوں کی بصارت کو نقصان پہنچارہی ہے
برمنگھم (نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی بچوں کی بصارت کو نقصان پہنچا رہی ہے ۔نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ جیسے خطرناک اخراج پہلے ہی بچوں کی 16 ہزار قبل از وقت اموات اور 30 ہزار نئے دمے کے کیسز سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔
تاہم، ٹریفک سے متعلقہ آلودگی کا بھی تعلق اس بات سے جوڑ دیا گیا ہے کہ بچے بغیر عینک کے کتنا صاف دیکھ سکتے ہیں۔یونیورسٹی آف برمنگھم کے محققین کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آلودگی میں کم رہنا دور کی نگاہ کمزور (مائیوپیا) ہونے کے عمل میں کمی لا سکتا ہے ۔پروفیسر زونگبو شی کا کہنا تھا کہ جہاں جینیات اور سکرین ٹائم کو عرصے سے بچپن میں دور کی نگاہ کمزور ہونے کے اسباب کے طور پر جانا جاتا تھا، یہ تحقیق اپنی نوعیت کی پہلی ہے جو فضائی آلودگی کو ایک خطرہ بتاتا ہے ۔