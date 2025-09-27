صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی ریاست میگھالیہ میں دنیا کا سب سے گیلا خطہ واقع

  • عجائب دنیا
دنیا کا سب سے گیلا ترین خطہ بھارت کی ریاست میگھالیہ میں واقع ہے ۔میگھالیہ میں بھی دو مقامات عالمی سطح پر سب سے زیادہ بارش کے باعث مشہور ہیں۔سب سے پہلا نام موسین رام آتا ہے (Mawsynram)۔۔۔

 یہ دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا گاؤں مانا جاتا ہے ۔ اور یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,800 ملی میٹر (تقریباً 12 میٹر) تک ریکارڈ کی گئی ہے ۔اس کے بعد دوسرے نمبر پر چیررا پُنجی کا نام آتا ہے ۔ یہ بھی ایک زمانے میں دنیا کا سب سے گیلا مقام کہا جاتا تھا۔ یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,000 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے ۔یہاں اتنی زیادہ بارش کیوں ہوتی ہے ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خلیجِ بنگال سے آنے والے مونسون کے بادل خاسی اور جینتیا پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر بہت زیادہ بارش برساتے ہیں۔

 

