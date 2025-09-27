بھارتی ریاست میگھالیہ میں دنیا کا سب سے گیلا خطہ واقع
دنیا کا سب سے گیلا ترین خطہ بھارت کی ریاست میگھالیہ میں واقع ہے ۔میگھالیہ میں بھی دو مقامات عالمی سطح پر سب سے زیادہ بارش کے باعث مشہور ہیں۔سب سے پہلا نام موسین رام آتا ہے (Mawsynram)۔۔۔
یہ دنیا کا سب سے زیادہ بارش والا گاؤں مانا جاتا ہے ۔ اور یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,800 ملی میٹر (تقریباً 12 میٹر) تک ریکارڈ کی گئی ہے ۔اس کے بعد دوسرے نمبر پر چیررا پُنجی کا نام آتا ہے ۔ یہ بھی ایک زمانے میں دنیا کا سب سے گیلا مقام کہا جاتا تھا۔ یہاں اوسط سالانہ بارش تقریباً 11,000 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے ۔یہاں اتنی زیادہ بارش کیوں ہوتی ہے ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خلیجِ بنگال سے آنے والے مونسون کے بادل خاسی اور جینتیا پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر بہت زیادہ بارش برساتے ہیں۔