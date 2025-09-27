صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی فیملی نے بھورے رنگ کا ہیرا دریافت کرلیا

  • عجائب دنیا
امریکی فیملی نے بھورے رنگ کا ہیرا دریافت کرلیا

آرکنساس (نیٹ نیوز)حال ہی میں ایک فیملی نے امریکی ریاست آرکنساس کے علاقے کریٹر آف ڈائمنڈز میں 2.79 کیریٹ کا بھورا ہیرا دریافت کیا ہے ۔اس ہیرے کا نام انہوں نے William Diamond رکھا ہے۔۔۔

 یہ پارک میں اس سال اب تک کی تیسری بڑی دریافت ہے ۔پارک کے عملے کا کہنا ہے کہ بھورے رنگ کے ہیرے وہاں plastic deformation کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بنتے وقت ساختی عیوب پیدا ہو جاتے ہیں جو روشنی کو فلٹر کر کے رنگ بدل دیتے ہیں۔اس پارک کی خاص بات یہ ہے کہ زائرین جو ہیرا تلاش کرتے ہیں وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اسے رجسٹر کرا لیں۔بھورے رنگ کے ہیرے نسبتاً عام ہیں، مگر ان کی قدر سفید یا شفاف ہیرے کی طرح نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر وہ خام حالت میں ہوں یا اندر زیادہ ملاوٹ ہو۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak