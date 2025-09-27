امریکی فیملی نے بھورے رنگ کا ہیرا دریافت کرلیا
آرکنساس (نیٹ نیوز)حال ہی میں ایک فیملی نے امریکی ریاست آرکنساس کے علاقے کریٹر آف ڈائمنڈز میں 2.79 کیریٹ کا بھورا ہیرا دریافت کیا ہے ۔اس ہیرے کا نام انہوں نے William Diamond رکھا ہے۔۔۔
یہ پارک میں اس سال اب تک کی تیسری بڑی دریافت ہے ۔پارک کے عملے کا کہنا ہے کہ بھورے رنگ کے ہیرے وہاں plastic deformation کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بنتے وقت ساختی عیوب پیدا ہو جاتے ہیں جو روشنی کو فلٹر کر کے رنگ بدل دیتے ہیں۔اس پارک کی خاص بات یہ ہے کہ زائرین جو ہیرا تلاش کرتے ہیں وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اسے رجسٹر کرا لیں۔بھورے رنگ کے ہیرے نسبتاً عام ہیں، مگر ان کی قدر سفید یا شفاف ہیرے کی طرح نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر وہ خام حالت میں ہوں یا اندر زیادہ ملاوٹ ہو۔