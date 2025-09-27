چوپایوں کی طرح دوڑنے کا ریکارڈ بنانے والا امریکی
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں ایک شہری نے چوپایوں کی طرح کم وقت میں 100 میٹر بھاگ کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔22 سالہ ریوسی یونی نے 14.55 سیکنڈ میں چوپایوں کی طرح 100 میٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ ریکارڈ امریکا کے کولن مک کلور سے حاصل کیا۔۔۔
انہوں نے 2022 میں یہ ریکارڈ 15.66سیکنڈ میں قائم کیا تھا۔ریوسی یونی کا کہنا تھا کہ وہ مڈل سکول سے ہی چوپایوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔گنیز ورلڈ ریکارڈز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے استاد کا کہنا تھا کہ جانور چاروں پیروں پر تیزی سے دوڑ سکتے ہیں۔ اس بات نے انہوں نے سوچا کہ وہ چوپایوں کی طرح دوڑنے والے سب سے انسان ہو سکتے ہیں۔