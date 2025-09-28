صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی شہری کا 260کلو کے ستونوں کو تھام کر عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
ممبئی (نیٹ نیوز) بھارتی شہری، ویسپی کرادی نے ہرکولیس سٹائل کے ستونوں کو پکڑ کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا ۔

ویسپی کراڈی نے 261 کلوگرام کے ہرکولیس ستون کو تقریباً 67 سیکنڈز تک پکڑ کر رکھا ۔اس سے پہلے انہوں نے 166 کلوگرام اور 168 کلوگرام کے ستون 2 منٹ 75 سیکنڈ تک پکڑ کر طویل ترین مدت ہریکولیس ستون پکڑنے  کا ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ ویسپی کرادی نے یہ نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے جبکہ اس سے قبل بھی وہ کئی عالمی اعزازات اپنے نام کرچکے ہیں۔گنیز ورلڈ ریکارڈ کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی اس کارکردگی کا ذکر ہے جس کا عنوان Heaviest weight holding Hercules Pillars (male) درج ہے کہ ہر ستون کا وزن 261 کلوگرام تھا (575 پاؤنڈز) اور ویسپی نے اسے 1 منٹ 7 سیکنڈ تک تھاما۔

 

