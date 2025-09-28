ابوظہبی:ماحول دوست مسجد اکتوبر میں کھولی جائے گی
ابوظہبی(نیٹ نیوز) یواے ای ماحول دوست مسجد تعمیر کر رہا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج نہیں کریگی ، ابوظہبی میں تعمیر کی جانے والی یہ نیٹ زیرو انرجی مسجد دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی پہلی ایسی مسجد ہوگی ۔۔۔
جو مٹی اور سولر پینلز سے تعمیر کی جا رہی ہے ۔برطانوی کمپنی اروپ کی ڈیزائن کردہ اس مسجد کو اکتوبر میں عوام کے لیے کھولا جائے گا، جس میں 1300 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔مسدار سٹی کی جانب سے تعمیر کردہ یہ مسجد اپنی توانائی کی 100 فیصد ضروریات سولر پینلز کی مدد سے پوری کرے گی جبکہ ایسا کولنگ اور سرکولر ڈیزائن اپنایا گیا ہے جو توانائی کی ضروریات کو ایک تہائی جبکہ پانی کی ضروریات کو 50 فیصد تک کم کر دے گا۔ علاوہ ازیں سنسرز کے ذریعے درجہ حرارت اور نمی کو مانیٹر کرکے پنکھوں اور ائیر کنڈیشنرز کو اسی وقت آن کیا جائے گا، جب ضروری ہوگا۔