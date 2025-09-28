بینکاک:مصروف شاہراہ دھنسنے سے 160فٹ گہرا گڑھا بن گیا
بینکاک (نیٹ نیوز)تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کی ایک مصروف شاہراہ پر اچانک 160 فٹ گہرا اور 98 فٹ چوڑا گڑھا بن گیا، جس نے تین گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔رائل تھائی پولیس کے مطابق یہ گڑھا صبح تقریباً 7 بجے ایک سکول کے۔۔۔
سامنے بنا، جو ایک ہسپتال اور پولیس اسٹیشن کے نہایت قریب ہے ۔ پولیس کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ‘‘واجیرا اسپتال، سام سین روڈ، دوسیت ڈسٹرکٹ، بینکاک کے قریب زمین 30 بائے 30 میٹر کے رقبے پر بیٹھ گئی، جس کی گہرائی 50 میٹر تک جاپہنچی۔ اس کے بعد دو بجلی کے کھمبے اور پولیس اسٹیشن کی کار بھی گڑھے میں جاگری۔’’ میڈیا کے مطابق اس حادثے سے قریبی سام سین میٹروپولیٹن پولیس سٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے ۔ دو بجلی کے کھمبوں اور ایک ٹو ٹرک سمیت تین گاڑیاں گڑھے میں دھنس گئیں۔