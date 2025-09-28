صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جینیات کینسر کے خطرے میں اہم کردار ادا کرتے :ماہرین

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین کا کہنا ہے کہ جینیات کینسر کے خطرے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔دراصل کچھ خاندانوں میں ۔۔۔

 کینسر کا خطرہ موروثی جینیاتی تغیّرات (mutations) کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے جیسے BRCA1، BRCA2 (جو بریسٹ اور اووری کینسر سے منسلک ہیں)، اسی طرح لنچ سنڈروم (جو کولون کینسر وغیرہ سے منسلک ہے )۔ جینیاتی تغیرات کی بھی ایک سے زائد اقسام ہیں جو کینسر کے کم یا زیادہ خطرے سے منسلک ہوتی ہیں۔ گریملن تغیرات: وہ جینیاتی تغیّرات جو پیدائِش سے وراثت میں ملتے ہیں، پورے جسم میں موجود ہوتے ہیں اور کینسر کے خطرے کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ سومیٹک تغیرات: وہ تغیّرات جو زندگی کے دوران خلیات میں بنتے ہیں، ماحولیاتی عوامل، عمر، وغیرہ کی وجہ سے ۔ 

 

