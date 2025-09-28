دوران نیند سانس رکنے کی بیماری کا فالج، امراض قلب سے تعلق
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین کے مطابق سلیپ اپونیا (دوران نیند سانس رکنے کی بیماری) ایک ایسی خطرناک کیفیت ہوتی ہے جس میں دوران نیند بار بار سانس رکتی اور ۔۔۔
چلتی رہتی ہے ۔ سالوں سے اس کیفیت کو سٹروک (فالج)، امراض قلب اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس (ذیابیطس) سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایسے مریضوں میں مذکورہ بالا بیماریوں کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔دوران نیندن سانس رکنے اور چلنے کی بے ترتیبی کی یہ بیماری زیادہ تر بالغ افراد میں پائی جاتی ہے ، خاص طور پر درمیانی عمر یا اس سے بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے ۔ لیکن اب ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ بچوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور والدین کو اس حوالے سے تین اہم علامات پر نظر رکھنی چاہیے ۔ اس بیماری کی سب سے عام قسم اوبسٹرکٹیٹو سلیپ اپونیا ہے جسے اکثر موٹاپے سے جوڑا جاتا ہے ۔